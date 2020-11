Mis spordiala see siis on, millel puudub isegi eestikeelne vaste? “Kadunud Lembitu Kuuse, kes kajastas meie 2014. aastal Jõulumäel toimunud Euroopa meistrivõistlusi, ütles, et see on jaht-sport. Olen temaga nõus: field target matkib sportjahti, sest me laseme looduses metallsiluette, mis on looma- või linnukujutisega,” selgitas Eesti rahvusliku field target’i assotsatsiooni (ENFTA) 63aastane president Heli Jalakas, kes ühtlasi on Pärnu klubi eestvedaja ja mitmekordne maailmameister.