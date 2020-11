Maakonna neli nakatunut said viiruse mujalt

Eestis on kokku tehtud ligemale 271 000 esmast testi, nendest 5464 ehk kaks protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Viimasel ajal on tõusnud asümptomaatiliste viiruskandjate hulk ja suurenenud on positiivsete testide osa ööpäevas, see viitab ohule, et viirus võib olla hakanud levima varjatult. Terviseamet kutsub kõiki üles minema testima juba kergete haigusnähtude korral.