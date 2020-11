Pärnumaale lisandus üheksa pärgviiruse kandjat, mitmes ettevõttes on korraldatud laustestimisi

Päris mitmes maakonna ettevõttes on lähiajal korraldatud laustestimisi. Sellist testimist on nakkusohu tõttu tehtud firmas Kajax Fishexport ja samuti mõni päev tagasi Pärnumaa perearstikeskuses. Seoses ühe nakatununa Wendres on temaga kokku puutunud töötajad saadetud karantiini ja testida on plaanis kümne päeva möödudes ehk kui eneseisolatsiooni aeg lõpeb.