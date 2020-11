Igal aastal on Eesti rahvakunsti ja käsitöö liit korraldanud Tallinnas mardilaada, mis on suurim käsitöö väljapanek riigis. Kuna tänavu toimub suurüritus koroona tõttu virtuaalmaailmas, otsustasid Pärnumaa kohalikud meistrid teha oma selleteemalise laada.

Maarja-Magdaleena gildis on laada korraldaja Stella Laur, kelle teatel on tänasest homseni kestev laat erakordne. Põhjusel, et see tuleb gildis esimest korda.