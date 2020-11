Eesti põhiseaduse paragrahv 46 ütleb, et “igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole. Vastamise korra sätestab ­seadus”. Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Helen Kranich on varem Pärnu Postimehes kirjutanud, et selle mõte on anda inimestele kindlus, et nende pöördumisele vastatakse.