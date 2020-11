GALERII ⟩ Lukumaadlus ülikonnas ja pidulikus kleidis? Miks ka mitte

Just selle proovisid täna järele kohaliku võitlusspordiklubi liikmed. “Dresscode: pidulik”, anti mõni kuu tagasi tegevust alustanud spordiklubi Invicta korraldatud ürituse “Soliidne rull” tutvustuses teada. Meestele tähendas see ülikonda, triiksärki, lipsu, naistele aga anti natuke vabamad käed ja nemad võisid ise valida, millise piduliku rõivastuse nad selga sätivad.

Kõik see selleks, et täna matile astuda – pärgviiruse pärast said seda teha vaid eelregistreerunud ja terved inimesed – ja end teiste sportlaste vastu proovile panna, seekord küll mitte võistlusena, vaid ees ootas mõnetunnine vabamas vormis mõõduvõtt Brasiilia ju-jutsus.