Pärnu Vaprus sai Rannastaadionil kindla kaotuse, ent jätkab meistriliiga kursil

Liidripositsioonil olevale Vaprusele mängis enne tänast kõik trumbid kätte teisel kohal paiknev Maardu linnameeskond, kes kaotas 0:2 Nõmme Unitedile. Pärnul oli võimalus kolm vooru enne liiga lõppu venitada edu neljapunktilseks, ent nüüd on see jätkuvalt vaid üks.