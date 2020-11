Ööpäevaga lisandus taas seitse koroonaviirusega nakatunut

Pärnu maakonda lisandus seitse positiivset testitulemust. Neist nelja juhtumi puhul toimus nakatumine läbi tuttavate, kahe nakatumise asjaolud on veel selgitamisel ja üks on teadmata.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligemale 500 inimest, kellest 98 on haigestunud. Piirkonnas on jälgimisel kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 12 inimest ja teises ürituse koldes seitse ning perekoldes viis.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 inimese kohta kogu Eestis on 129 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 6,5 protsenti. 8. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 55 COVID-19 patsienti ja juhitaval hingamisel on neli patsienti. Ööpäevaga suri kaks inimest, neist üks Lääne-Tallinna Keskhaiglas ning teine Ida-Viru Keskhaiglas.

Terviseamet teatas, et Eesti on jõudnud koroonaviiruse püsiva riigisisese levikuni. Kasvab ka nende juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Seetõttu soovitatakse juba esimeste haigusnähtude korral end koroonaviiruse suhtes testima või pöörduma perearsti poole. Kuna nakkuse leviku piiramine asutustes on hädavajalik, kutsub terviseamet üles neil tööandjail kel see võimalik on töötajatele kaugtööd võimaldada.