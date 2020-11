PJK tagus punase laterna võrku kuus palli, Vändra langeb esiliigast

PJK on enne viimast vooru kaheksas, mis tähendab, et praeguse seisuga tuleks minna üleminekumängudele, et liigasse püsima jääda. Otsese konkurendi Tallinna FCI Levadiaga mängitakse 21. novembril kodustaadionil. Kui ses matšis tuleb võit ja Levadia ei suuda Vändra Vaprust võita, teenitakse seitsmes koht, mis tähendaks liigasse püsimajäämist.