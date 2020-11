FOTOD ⟩ Agne Kiviselg teenis fitnessi MMil pronksmedali

Kiviselg võistles MMil neljandat korda, ent see oli tema esimene medal. "Rivi on alati väga tugev olnud. Täna konkureerisin näiteks Euroopa meistri ja juunioride MMi kulla- ja hõbedanaisega. Täitsin lõpuks suure soovi pääseda MMil finaali ehk kuue parema sekka. See on jäänud varasemalt kättesaamatuks, aga sel korral on see käes!" rääkis sportlane.