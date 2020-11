​Minu isa tundis teda hästi, seepärast ma temaga läbi käingi. Ta on juba muldvana, hakkas 50selt kirsturaha koguma, aga näe, ikka elab. Teised imestasid küll, et “kus sul selle minekuga nii kiire on, sa ju sööstad lausa hauda”. Minu isa hakkaski teda seepeale hauasööstjaks kutsuma.