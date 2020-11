Nende seas leidub nii põlis- kui suvepärnakaid ja neidki, keda siin toimuv kaugemalt vaadates puudutab. Mõne käekiri on aastatega nii välja kujunenud, et selle tunneb juba kaugelt ära. Mõni katsetab ja otsib pidevalt midagi uut, et ka ise avastatust vaimustuda.