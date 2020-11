Pärnumaalt valitud riigikogulased selgitavad oma valikut Martin Helme umbusaldamisel

Umbusaldusavaldust tutvustanud reformierakondlane Marko Mihkelson märkis, et Martin Helme on valitsuse liikmena sihikindlalt kahjustanud Eesti julgeolekut, rahvusvahelist mainet ja meile tähtsaid liitlassuhteid.

Avalduses on kirjas, et Martin Helme on seadnud kahtluse alla Eesti valimiste usaldusväärsuse, riigiinstitutsioonide sõltumatuse ja külvanud teadlikult umbusku Eesti kui demokraatliku riigi toimimise põhialustesse. Samuti on Martin Helme lõhestanud ühiskonda ja rünnanud selle eri rühmi.

Pärnumaalt valitud riigikogu liige Toomas Kivimägi (Reformierakond) selgitas, et Eesti julgeoleku üks alustalasid on head ja vastastikku lugupidavad suhted NATO riikide ja ülejäänud liitlastega. “Seada ministri poolt kahtluse alla USA vast valitud presidendi legitiimsus, rääkimata solvavatest lisakommentaaridest, on see, mida me kõige vähem vajame. Selle üle rõõmustab vaid meie idanaaber. See on üle piiri, by far,” sõnas Kivimägi. “Ministri väljaütlemistel on mitu korda suurem kaal, millega tuleb ette arvestada, nõustudes selles ametis töötama.”

“Kahetsusväärne oli see, et Martin Helme ei lükanud ümber ühtegi probleemset väidet ega avaldust, enamgi, ta ei soovinud seda, olles uhke ja kindel selle üle, mis öeldud. Ja see ei häiri Isamaad ega Keskerakonda,” avaldas Kivimägi. “Võim pimestab. Aga riigi ja rahva julgeolek on viimane, mille arvelt järeleandmisi teha.”

Nagu kõik koalitsioonierakonnad ei hääletanud rahandusministri umbusaldamisel keskerakondlasedki. Samuti Pärnumaalt valitud parlamendiliikme Marko Šorini (Keskerakond) sõnade kohaselt otsustas koalitsioon umbusaldusavalduse protseduurist eemale jääda, kuna opositsioon kasutas ilmselt Mardile (Helmele, toim) mõeldud umbusaldusavaldust ja see on juba “lihtsalt mäng”. “Lihtsalt kirjutatati Mardi nime lõppu “-in”. Mart Helme aga võttis vastutuse juba hommikul ja koalitsioon jätkab tööd,” põhjendas Šorin.

Riigikogus Isamaad esindav pärnumaalane Andres Metsoja kinnitas samuti, et Martin Helme umbusaldamine kiskus mänguliseks. “Mart Helme astus ju hommikul tagasi, kuid siis laekus päeva peale hoopis Martin Helme umbusaldamine,” rääkis Metsoja. “Tekkis küsimus, kas need avaldused on nüüd eri asjad.”

Metsoja peab Helmete väljendeid meie liitlaste kohta siiski väga jõuliseks ja leidis, et EKRE-l tuleb siin teha oma järeldused.

“Koalitsioonipartneri tegevus oli väga konkreetne, et üks minister astus tagasi ja teine ei leidnud toetust isegi oma erakonnalt,” lisas Metsoja.

Pärnumaalt riigikokkku pääsenud reformierakondlase Annely Akkermanni sõnade kohaselt näitas tänane hääletus, et Mart ja Martin Helme on riigikogu usalduse kaotanud.

“Ilmselt oli Mart Helme sunnitud taanduma, kuna oli teada, et opositsioon esitab umbusaldusavalduse ja Isamaa ja Keskerakond ei soovinud tema toetamiseks asuda USA valimiskomisjonide ja vast valitud presidendi Joe Bideni solvajate leeri,” selgitas Akkermann. “Ainuvõimalik otsus. Veel kaks nädalat tagasi tõotas EKRE esimees Martin Helme, et kui Mart Helme peab tagasi astuma, siis on valitsus lagunenud. Praegu tuleb tõdeda, et mees annab sõna, mees võtab sõna, mees on oma sõna peremees.”

“Martin Helme umbusaldamise poolt andsid hääle 34 reformierakondlast, kümme sotsiaaldemokraati, Raimond Kaljulaid ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Martin Helme toetuseks ei antud ainsatki häält,” loetles Akkermann. “Ilmselt ei olnud märkimisväärne osa Isamaa ja Keskerakonna liikmeid nõus Martin Helmet usaldama. Seetõttu otsustas EKRE jätta hääletamata, et mitte jääda üksi platsile ega näidata välja sügavat erimeelsust Isamaa ja Keskerakonnaga.”