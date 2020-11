Tori bussijaamas avas esimese näituse “Lumevalge” kohalik tuntud fotograaf Ülo Soomets ja Are bussijaama kaunistavad esimesena siitkandimehe Hevar Aasa loodusfotod Niidu külast.

Are huvikeskuse juhataja Vilja Alamaa lausus, et Aasa fotod olid varem üleval Are huvikeskuses, kuid paljud pole neid veel näinud. Soometsa ekstra bussijaama näituseruumi mõeldud talviseid vaateid saab imetleda esimest korda ja vähemalt jaanuari keskpaigani. Kui väljas lund ei ole ega tule, siis bussijaamas leidub seda ikka.