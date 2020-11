Galerii ⟩ Pärnumaa kaitseliitlased rivistusid õhtupimedas

Aga see ei kahandanud nende meeleolu, kes seisid maleva ja malevakondade lippude all ning kellele Saxoni orkestri esitatud riigihümni järel pidas tervituskõne Kaitseliidu Pärnumaa maleva Lääne maakaisteringkonna pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur.

„Kaitseliit ja kaitsevägi on täna oluliselt paremini relvastatud ja varustatud, meil on olemas plaanid, kuidas Eestit kaitsta ning selleks vajalikul tasemel väljaõpetatud inimesed,” mainis Lippur ja jätkas järgmisel nädalal algava õppusega Orkaan. „Tänavune Orkaan erineb oluliselt eelmistest ja loodan, et ka järgmistest riigis valitseva epidemioloogilise olukorra tõttu,” tõdes ta.