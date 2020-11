Metsoja kutsus linnavolinikke ühinema avaldusega, et riik toetaks uue silla ehitust suurema summaga

Metsoja sõnade kohaselt on kõik Pärnu volikogus esindatud fraktsioonid toetanud uue silla rajamist. „Pärnu peab olema oma eesmärkides ambitsioonikas. Kesklinna sildu tuleb käsitleda tervikuna, et need teeniksid nii oma elanikke kui külalisi ning looksid tänapäevase elukeskkonna. Isamaa toetab uue silla rajamist koos seda teenindava teedevõrguga Ehitajate teest nn Laarmanni ristmikuni.”