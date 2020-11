Lääneranna vald kehtestas viiruse leviku hoogustumise tõttu terve rea piiranguid

Treeningud, ringi- ja huvitegevus on lubatud tingimusel, et talitatakse valitsuse ja terviseameti soovitusi ja nõudeid silmas pidades.

Vallaametnikel tuleb kodanikega vältida vahetut kontakti, kohtumiste asemel tuleb eelistada telefonivestlust. Avaldusi ja lisadokumente on soovitatav võtta vastu eelkõige posti või e-posti teel ja väljamakseid tuleks teha kodanike arvelduskontodele.

Vallavalitsuse kabinettidesse ei tohi kõrvalised isikud siseneda. Lihula vallamaja koridori ja teeninduskeskuste sisse seatud vastuvõturuumi on kodanikele paigaldatud laud avalduste kirjutamiseks ja saadaval on avalduste blanketid. Otsesel suhtlemisel peavad kõik kandma visiiri või maski. Maskid on teeninduskeskustes olemas.