Pärnumaale lisandus ööpäevaga seitse nakatunut

Pärnumaa uutest juhtudest nelja puhul sai inimese viiruse pereliikmelt ja ühel juhul tuttavalt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest 142 on haigestunud. Pärnumaal on jälgimisel üks kümne nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.