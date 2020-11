Noor naine tunneb juba mõnda aega kipitust kurgus. Ta on töö pärast käinud nii Tallinnas kui Tartus ja ehkki on järginud hoolega hügieeninõudeid, poeb hinge kahtlus. Teeb soolaauru ja käib massaažis, aga kurk kipitab ikka, on paistes, segab juba neelamist ja hingamist. Lõpuks otsustab siiski laupäeval helistada perearsti nõuandetelefonil, nagu terviseameti juhistes on kirjas selle kohta, kuidas käituda COVID-19sse nakatumise kahtluse korral.