Graafik ⟩ Nakkuse leviku puhul kujutavad suurimat ohtu kergete sümptomitega lapsed

Pärnumaal on praegu kaks suuremat kollet: Mai koolis jälgib amet 11 nakatunut ja Jõõpre hooldekodus on nakatunud 12 inimest.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu järgi on viimaste päevade jooksul viirus levinud Aresse, kus nakatunud on kaks kohaliku kooli töötajat ja üks nakkusjuht on tuvastatud huvikeskuses.

Juhkam märkis, et kõige ohtlikum on praegu viiruse levik laste kaudu, kes kergete sümptomitega käivad koolis või huviringides. “Seetõttu panen vanematele südamele, et nad lapsed kõige väiksemategi sümptomitega ehk kerge köha või vesise ninaga jätaks koju. Vaid nii saame ära hoida, et viirus ei leviks ja koolid ei läheks üle distantsõppele,” lausus Juhkam.