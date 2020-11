Laustestimiseta kahanes nakatunute hulk

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnade järgi ei saa viimaste päevade langustrendist siiski järeldada, et nakatumine on vähenenud. “Positiivsete testide arvu võib seletada sellega, et viimastel päevadel pole olnud laustestimist. Eelmisel nädalal laustestiti Mai kooliga seotud koldes ja Jõõpre hooldekodus,” ütles Juhkam, kelle andmeil on täna-homme Jõõpres plaanis järgmine laustestimine.