Piltuudis ⟩ Haigla muutis enneaegsete laste toetuseks värvi

Pärnu haiglas on tänavu ilmavalgust näinud 16 enneaegset beebit. Eestis sünnib igal aastal ligikaudu 800 enneaegset last, kes veedavad esimesed elupäevad, nädalad või kuud haiglas. See on raske aeg kogu perele.

“Sirelililla värv on enneaegse sünni sümbol, mis tähistab õrnust ja erakordsust,” selgitas Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets. “Õrnad on need pisikesed lapsed, kes on otsustanud siia maailma tulla varem, ning nende elujõud ja kangelaslikkus on erakordsed.”