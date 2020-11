Politsei tunnustas sünnipäeva puhul tublimaid

Kui tavaliselt tunnustati politsei ja piirivalve aastapäevaga seoses tublimaid töötajaid kontsertaktusel, siis

koroonaviirusest tingituna tänavu ühtset suurt üritust autasude üleandmiseks ei toimunud. Tunnustused antakse silmapaistnutele üle oma üksustes jooksvalt.

Politsei teeneteristi hõbemedali pälvis Pärnu jaoskonna vanemuurija Helen Haava, kelle südameasjaks on lähisuhtevägivalla all kannatavate ohvrite abistamine. Paralleelselt menetlustega on vastne teeneteristi medali omanik julgustanud ja suunanud vägivalla ohvreid programmidesse, et nad saaksid tuge alustamaks vägivallavaba elu. Politsei teeneteristiga tunnustatakse politseiametnikke kauaaegse laitmatu teenistuse ning teenistusülesannete või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri tänukiri anti Pärnu jaoskonna piirkonnapolitseinik Signe Laasile ja Lääne prefektuuri kriminaalbüroo vanemuurija Deniss Tederile.

Prefektuuri teenetemärk teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest: Annika Pärna - Pärnu politseijaoskonna teenindustalituse juhataja

Rein Künnap – Lääne prefektuuri teabebüroo eriettevalmistuse grupi vanemspetsialist Prefekti tänukiri teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest: Age Põldaru - Pärnu jaoskonna vanemuurija

Kadri Vain - Pärnu jaoskonna patrullpolitseinik

Jekaterina Kütt - Pärnu teenindustalituse vanemspetsialist

Karmo Kullamaa – Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhtivkriminalist

Raiko Elming – Lääne prefektuuri kriminaalbüroo vanemkriminalist

Malle Leetsar – Lääne prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik Abipolitseiniku hinnaline kingitus Eneli Kivi – Pärnu jaoskonna abipolitseinik Lääne prefektuuri teenetemärk koostööpartnerile Gardi Anderson - Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Lääne prefekti tänukiri koostööpartneritele Paikuse kool

Argo Nurs

Andres Laanejõe

Ülle Alanurm - perearst

Krista Palk - perevestleja

Ingrid Meerbach - MTÜ Spin Pärnu koordinaator

Iris Ruut - Pärnu linnavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Viktoria Iljin - Pärnu linnavalitsuse puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist

Marek Leiner - Kaitseliidu Pärnumaa maleva luure- ja julgeolekuohvitser

Reet Salmu - Pärnu korrakaitseteenistuse juhataja

Toomas Tammela - Pärnu linnavalitsuse liikluse spetsialist

Vadim Gazizulin - AS Olerex turvajuht

Liis Naaber-Kalm - Tööinspektsiooni peajurist

Valentina Soone - Tööinspektsiooni juhtiv tööinspektor

Kaia Kollo - EMTA maksuaudiitor

Ave Metsla - TS Laevad teenindusvaldkonna juht

Kunnar Keres - maksu- ja tolliamet

Maimu Saar - SA Pärnu haigla vastutav õde Lääne prefektuuri parimaid töötajad: Aasta kolleeg – Lääne prefektuuri kiirreageerija Härmo Lõsov

Aasta töötegija – Lääne prefekt Kaido Kõplas

Aasta vabatahtlik – Pärnu politseijaoskonna abipolitseinik Eneli Kivi

Aasta parim naissportlane – Pärnu patrullpolitseinik Liisu Mitt

Aasta parim naissportlane – Pärnu patrullpolitseinik Liisu Mitt

Aasta parim meessportlane – Pärnu patrullpolitseinik Martin Tarkpea Andmed: politsei- ja piirivalveamet

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt õnnitles nii tunnustuse saanuid kui koostööpartnereid. "Olen uhke, et need inimesed panustavad iga päev meie turvalisema elukeskkonna heaks. Pärnu politseinikud on sel aastal seoses koroonaviiruse ja eriolukorraga kokku puutunud paljude uute tööülesannetega ja usun, et oleme hästi hakkama saanud," märkis Kütt.