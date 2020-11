Vaprakesed tõestasid end meistriliigas

“Kuna olen varem meistriliigas mänginud ja tean eri naiskondade taseme vahet, siis hooaja alguses uskusin, et esinelikusse pääseda on reaalne,” avaldas Pärnu võistkonna mängiv peatreener Kristina Bannikova, kes ühtlasi kuulub naiste koondisse ja juhendab Vapruse poisse. “Eks esikolmik olnud meist taseme poolest parem, aga kartsin, et nad on meist punktide poolest veel kaugemal. Hooaja lõpp oli ikka põnev!”