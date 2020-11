Vändra maadleja teenis kopsaka stipendiumi

Tradehouse’i asutaja Avo Kivimaa sõnas, et tänavu oli konkurss eriti tihe ja talendikaid noorsportlasi palju.

Tradehouse’i asutaja Avo Kivimaa sõnas, et tänavune konkurss kujunes eriti tihedaks ja talendikaid noorsportlasi jagus, mistõttu komisjonil oli valikut teha keeruline ja aeganõudev.

“Suurim katsumus oli finalistide seast valida need stipendiaadid, kes vääriksid meie toetust, kuid usun, et meie valik on olnud õige. Sportlased paistsid sel aastal eriti hästi silma video vormistamise oskustega ja videote kvaliteet olid sama kõrge nagu nende saavutused spordimaailmas,” rääkis Kivimaa.