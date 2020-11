Koroonaviirusega nakatunute arv kasvab Pärnumaalgi

Pärnumaale lisandunud üks juhtum on sisse toodud välismaalt, ühel juhul nakatuti kaitseväes ja kolme nakatunu nakkusallikas on teadmata. Kuue juhul on nakatumiste asjaolud veel selgitamisel.

Terviseameti jälgimisel on maakonnas üks 11 nakatunuga Mai kooli kolle ja Jõõpre hooldekodu kolle, kus on 16 nakatunut.

Pärnu haiglas on COVID-19-haigete raviks nakkusosakond 20 voodiga. Peale selle on kohandatud I sisehaiguste osakonda nakkushaigete raviks muude haigete ravimise arvelt, eraldamaks kuni seitse koroonasse nakatunut. Erakorralise meditsiiniabi osakonda (EMO) on laiendatud päevakirurgia osakonna arvelt, kuhu peale EMO isolaatori ühe voodi on valmis pandud veel neli eraldi voodit. Intensiivravi osakonda saab juurde paigutada kaks haiget.