Politseinikku kirvega ähvardanu läks kohtus kokkuleppele

Häirekeskuse Lääne keskuse juhataja Küllike Uzjukin rääkis aprillis Pärnu Postimehele, et nii telefoninumbril 112 kui 1247 lühikese ajaga kümmekond kõnet teinud mees oli agressiivne, sõimas teda aidata proovinud häirekeskuse töötajaid ja vabatahtlikke valimatute sõnadega. Helistaja käitumine tekitas kahtluse, et ta on ohtlik endale või kaasinimestele. Sestap kaasati politsei, et mehe abivajadus välja selgitada ja veenduda, et ta ei ohusta ennast ega lähikondseid.