Videointervjuu ⟩ Pärnu linnapea: Võrreldes kevadega on piirangud rohkem läbi mõeldud

Küll tuleb Kosenkraniuse sõnutsi arvestada sellega, et haigestumine lähinädalail kindlasti tõuseb ja selle haripunkt jõuab ennustuste järgi kätte detsembri alguses. “See tähendab, et kui need näitajad kerkivad tasemeni, kus need juba ohustavad tervishoiusüsteemi ja kogu meie ühiskonna toimimist, tulevad paratamatult lisapiirangud,” möönis ta.