Pärnumaale lisandus rekordarv koroonaviirusega nakatunuid

Pärnumaale lisandunud neli nakatunut said viiruse pereliikmelt ja neli tuttavalt. Kahel juhul nakkusallikas ei selgunud, ülejäänud Pärnumaa juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1100 inimest, kellest 165 on haigestunud. Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 16 nakatunut. Läänemaal on jälgimisel ettevõtte kolle, kus on kuus nakatunut.