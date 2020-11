Tõnu Endrekson võitis ajaloolistel meistrivõistlustel kulla

Pikamaadistantsil – C-klass (13–14aastased) ja parasõudjad läbisid 3000, kõik teised 6000 meetrit – sai tulemuse kirja 175 eri vanuses atleeti, seejuures undasid masinad kõikides klubides. Kuna võistluste korraldaja sõudeliit andis võimaluse sõita terve päeva jooksul, said klubid rakendada koroonaviiruse tõkestamise meetmeid ja hoida võistluspaigad turvalised.

Meeste klassis kordas 18.53,7ga mullust edu Tõnu Endrekson Pärnu sõudeklubist. Teisena finišeerus 19.16,4ga eelmisel aastal pronksi pälvinud viljandlane Kaspar Taimsoo. Jüri-Mikk Udam Tallinna sõudeklubist oli 19.21ga kolmas. Mullu hõbeda pälvinud Allar Raja oli kantud küll stardinimekirja, ent terviseprobleemile viidates loobus pingutusest.

“Meil oli ruumis mõnus jahe õhk. Leppisime juba nädal varem kokku, et sõidame koondisega Kalevi sõudekeskuse viilhallis,” rääkis hea enesetunde üle rõõmustanud Endrekson. “Teadsin, et vorm pole ideaalne, seda enam tundsin rahuldust, et esialgu plaaniks seatud 19 minuti piir sai alistatud.”