Noorte füüsilise vormi halvenemisest on räägitud aastaid, huviline leiab nii artikleid kui raporteid, hinnatud on Eesti lapsi ja võrreldud neid Euroopa keskmisega. Tervise arengu instituudi (TAI) “Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine 2017/2018. õppeaasta uuringu raporti” kohaselt liigub Eesti lastest küllaldaselt, see tähendab on mõõdukalt aktiivne vähemalt 60 minutit päevas, vaid kuuendik. Köögi- ja puuvilju sööb iga päev alla poole õpilastest. Subjektiivseid tervisekaebusi esineb pea kolmandikul iga päev ja kaks kolmandikku nendib terviseprobleemi kord nädalas või sagedamini.