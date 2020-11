Graafik ⟩ Pärgviirus nakatas ühe- ja 99aastast, üks inimene suri

Lääne regionaalosakond jälgib Pärnumaal 581 lähikontaktset inimest, haigestunuid on 93. Nakkuskolletest vaatleb amet Mai kooli, kus on 11 haigestunut, Uulu põhikooli viie ja Jõõpre hooldekodu 16 nakatunuga.

Kooliealisi, 7–18aastasi, on haigestunud 14, 19–65aastastest tööealistest kannab pärgviirust 57 inimest ja üle 65aastasi haigestunuid on 20.

Kogu Eesti, aga ka kevadega võrreldes on Pärnumaal vähem vanemaealisi nakatunuid. “Kuna meil on siin ainult üks hooldekodu kolle, kust tuleb suurem nakatumiste arv, on vanemaealisi märksa vähem. Suurem osa nakatunutest on tööealised: lapsevanemad, töökontaktid, pensionieelikud,” loetles Juhkam ja lisas, et nakatunute arvu võivad peagi mõjutada plaanitavad laustestimised. “Eks neid tuleb juurde, kavas on laustestimisi teha Lihula kandis.”