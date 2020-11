Siin kandis päästjaid ja politseinikke tänu heale värbamistööle veel jätkub

Nagu avaldas Pärnumaa päästepiirkonna juhataja Andro Oviir, on meie maakonnas praegu täitmata neli päästja ametikohta: Tõstamaal kaks ning Pärnu-Jaagupis ja Vändras üks. Peale selle on puudu kaks meeskonnavanemat Pärnu komandos.

“Nende ametikohtade suhtes on komandopealikel lahendused olemas ja praegu käib töötajate tööle vormistamine, koolitamine või üleviimine teistest struktuuriüksustest,” täpsustas Oviir, märkides, et aastalõpp on alati uute päästjate värbamise aeg, kuna päästja kutseõpe Väike-Maarjas algab jaanuari alguses. “Oleme kokku leppinud, et konkursid vabade kohtade täitmiseks toimuvad oktoobris-novembris ja detsembris võtame uued mehed või naised tööle.”