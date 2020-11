Endla teatri tänane etendus jääb ära

Näidendi “Hotell laibaga” autorid on kaheksa Saksa krimikirjanikku, kes selle mõrvakomöödia 2018. aasta suvel loomelaagris välja mõtlesid ja üheskoos kirja panid. Mõrvarite eneseabigrupi viis liiget – kunagine baaridaam Pretty, koleeriline kokk Horst, idealistlik Jayashree, koristamisraevus Ingolf ja hajevil Tädike – sööstavad oma elu suurimasse seiklusse, kui avavad hotelli Õnnelik Viis, millele loodavad hotelliliidult saada viis tärni. Avamisärevusele lisab vürtsi tõsiasi, et hotelli esimesed külastajad on eneseabigrupi kunagine psühholoog abikaasaga. Olukord läheb üle käte, kui tärnide arvu üle otsustava inspektori saabudes avastatakse fuajeest laip. Järgneb tempokas peitusemäng, kus igaüks on mõrvarina kahtluse all, kuid ühise eesmärgi nimel tuleb kokku hoida.