Uute nakatunute arv kordas rekordit

Pärnumaale lisandunud kolm nakatunut said viiruse pereliikmelt, kahel juhul nakatuti õppeasutuses, kahel juhul sünnipäeval ja ühel juhul tutvuskonnas. Kolme lisandunud haigestunu nakkusallikas on teadmata ja kuuel juhul asjaolusid veel selgitatakse. Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib 11 nakatunuga Mai kooli ja üheksa nakatunuga Uulu põhikooli kollet ning Jõõpre Kodu kollet – hooldekodus on 14 nakatunut.

Pärnu haiglas oli hommikul ravil seitse koroonapatsienti.

Kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on maakonnas 125,3.

Viimase ööpäeva jooksul tehti pärnumaalastele 232 testi rohkem kui üleeile. Terviseameti Lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam nimetas testide arvu suurenemise põhjusena asjaolu, et luubi alla on võetud need pered, kus ühe liikme nakatumine on tuvastatud ja pärast seda on saadetud proove andma teisedki.

Juhkami sõnutsi teeb muret see, et uusi nakatunuid tuleb endiselt kooliõpilaste ja õpetajate seast. “Koolis käiakse kergete sümptomitega ja osal polegi sümptomeid,” ütles Juhkam.

Et viimaste päevade jooksul on nakatunute seas olnud Koidula gümnaasiumi ja Ülejõe kooli õpilased, kaalub terviseameti siinne osakond nakatunute klassikaaslastele teha järgmisel nädalal laustestimise ja siis selgub, kas klassid oleks vaja suunata distantsõppele või laiendada seda õppevormi kogu koolile. Uusi nakatunuid võib tulla ka Uulu koolist. Juhkami jutu järgi paistab, et Mai koolis on viiruse levikule piir peale saadud.

Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5367 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 370 ehk 6,9 protsenti kõigist testidest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid proove Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 178 inimesel, neist 132 elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 96, Tartumaale 31, Võrumaale kümme, Rapla- ja Lääne-Virumaale kuus, Jõgeva- ja Valgamaale neli, Põlva- ja Viljandimaale kolm ja Saaremaale kaks nakatunut. Järva- ja Läänemaale tuli juurde üks nakatunu. Kaheksal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.