Uute nakatunute arv kordas senist rekordit

Pärnumaale lisandunud kolm nakatunut said viiruse pereliikmelt, kahel juhul nakatuti õppeasutuses, kahel juhul sünnipäeval ja ühel juhul tutvuskonnas. Kolme Pärnumaale lisandunud nakatunu nakkusallikas on teadmata ja kuuel juhul asjaolusid veel selgitatakse. Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib 11 nakatunuga Mai kooli ja üheksa nakatunuga Uulu põhikooli kollet ning Jõõpre Kodu kollet – hooldekodus on 14 nakatunut.