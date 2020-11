Andrei Korobeinik palus sotsiaalmeedias oma jälgitatelt abi, et need aitaksid otsustada, mida hakata peale talle riigikogust lahkumisel osaks saanud hüvitisega. FOTO: Andres G. Adamson

Eestis pole vist ühtegi inimest, kes ei teaks, et Andrei Korobeinik sai riigikogust lahkumisel hüvitiseks üle 20 000 euro ja selle eest, et info, kuidas ta ei plaani raha endale jätta, kõigi heade inimesteni jõuaks, on ta oskuslikult hoolt kandnud.