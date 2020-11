“See siin on tegelikult vangla,” tutvustas Pärnu muuseumi direktor Aldur Vunk kohalekutsutuile. Ja suunas pilgu kinganinadele ja sealt klaaspõranda alla, kus kunagi haigutas rõske kuuemeetrine sügavus. Nüüd on see tõstetud nelja meetrini, et vaataja paremini näeks, kuidas inimestel seal külitada oli. Järgnes lühikirjeldus, mil viisil ja mis teid pidi on vanglast põgenetud.