Pärnumaale lisandus kuus nakatunut

Ühel Pärnumaa nakkusjuhtumitest saadi viirus töökohal ja teisel pereringis. Ülejäänud juhtude asjaolusid selgitatakse. Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib 11 nakatunuga Mai kooli ja üheksa nakatunuga Uulu põhikooli kollet ning Jõõpre Kodu kollet – hooldekodus on 14 nakatunut.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 175 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 132 on Tallinnas

Tänase seisuga on haiglas 191 COVID-19 patsienti, neist juhitaval hingamisel on seitse. Ööpäeva jooksul suri kolm inimest. Kokku on Eestis surnud 112 koroonaviirusesse nakatunut.