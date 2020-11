Olümpiat sihtiv sportlane kolib itaallastega treenimise asemel kolmeks nädalaks alpituppa

“Planeeri kuidas tahad, aga lõpuks teed ikka asju plaaniväliselt. Just nii võtaksin kokku oktoobri ja novembri treeningud ja ilmselt kehtib see ka detsembri kohta. Alates 2020. aastast on see uus normaalsus, muutust lähitulevikus pole ja seega pole muud kui olukord omaks võtta,” kirjutas kanuuaerutaja oma blogis.