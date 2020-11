GALERII ⟩ Avamispäev tekitas uue kunsti muuseumi trepile järjekorra

Uues asukohas, Iseseisvusväljaku ääres asuvas Pangamajas end sisse seadnud Pärnu uue kunsti muuseumi avapäev tekitas täna esimestel tundidel ukse ette isegi väikese järjekorra. Külastajaid jätkus kogu päevaks. Mark Soosaar ja tema tütar Marie tunnistasid, et on päris väsinud, sest viimased paar kuud uut galeriipinda ette valmistades on neil unetunnid päris napiks jäänud.