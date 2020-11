Vabadusõja ristidega ääristatud sügavpunase villavaiba kogupikkus on 24 meetrit. Vaip on poolteist meetrit lai ja kaalub 125 kilogrammi.Vändras tegutseva käsitöövaipade tootja OÜ Valley juhataja Aadu Juhkentaali sõnade kohaselt pole see neil esimene kord kirikule vaipa meisterdada, vaid sellest on saanud suisa traditsoon.