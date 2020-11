Avo Keel: Võime kolme punkti taga nutta, kaks häbiväärset kaotasime Jēkabpilsile

Avamängus lätlastega juhtisid pärnakad 2:1 ja neljandas geimis oli 15:10 eduseis, kuid see suudeti 23:25 kaotuseks mängida. Viimane geim oli loto, kus jäädi küll 9:12 taha, ent viiv hiljem juhiti 13:12. Siiski kuulus kolm viimast punkti lätlastele. Tabeli teise, Tartugi vastu mängiti kui võrdsega: otsustavas geimis käidi ühte jalga nii seisul 7:7 kui 14:14, ent taas kuulusid viimased punktid vastastele.

Peatreener Avo Keel, nädalavahetusel saite koduses spordihallis madistada kümme geimi ja viis tundi, paraku tuli kaks kaotust.

See, et me nendele tiimidele kaotasime, polnud oodatud tulemus ega üllatus – nad ongi meie masti meeskonnad.