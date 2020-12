Spordiaasta parimate valikust leiab hulga pärnumaalasi

EOK peasekretär Siim Sukles nentis, et ebatavaline aasta nõuab tavapärasest erinevaid lahendusi. “On olnud tiitlivõistlustevaene aasta ning selleks, et tagada “Aasta sportlane 2020” aunimetusele ja Kristjanile väärikas konkurents, otsustasime tavapärase kolme kategooria – aasta nais-, meessportlase ja võistkonna – asemel pärjata selle ühe ja ainsa – aasta sportlase, kes võib olla nii individuaalsportlane kui ka tiim,” põhjendas Sukles. “See on ühekordne muudatus. Loodetavasti võimaldab 2021. aasta piisavalt võistlusi, et valida taas aasta sportlasi mitmes kategoorias. Aasta treeneri valimine jätkub tavapäraselt.”