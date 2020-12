Graafik ⟩ Kahes koolis toimunud laustestimisel uusi nakatunuid ei avastatud

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 123.

Terviseameti Lääne regiooni juhataja Kadri Juhkam ütles, et praegu on maakonnas üle viie nakatunuga koldeid kaks: Jõõpre hooldekodu ja Uulu põhikool. Ta lisas, et Jõõpre Kodu jääb ilmselt jälgimise alla veel vaid mõneks päevaks, sest viiruskandjaid seal juurde tulnud ei ole.