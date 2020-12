Oma teel kohtub pika tuka tõttu kehva nägemisega Nuuskur põnevate tegelastega. Näiteks karuga, kes on nii hea, et teda kutsutakse suisa Mõmmiks, Lokkis Kõrvadega Jänesega, näljase seeneussiga. Lugejal on võimalik raamatu valgeks jäetud osi ise värvides täiendada ja enda nimi sinna juurde kirjutada – see teeb igast Nuuskuri raamatust ainulaadse eksemplari.