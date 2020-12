Pildid ⟩ Masinatehase kvartali arhitektuurivõistlusel võidutsesid minecraftilikud majad

Žüriisse kuulunud arhitekt Anu Tammemägi ütles, et “Lego” terrassidepoolsed küljed on atraktiivsed ja loovad mõnusa, kerge ja vaheldusrikka “tõstetud aedade” visuaali ning annavad korterielanikele lisaruumi. “Positiivne on, et parkimine on suudetud valdavalt paigutada hoonete alla, luues hoonetevahelisele alale sümpaatse haljastatud siseõue. Eriti sümpaatne on hoonete Rääma tänava poolne fassaad,” kommenteeris ta.