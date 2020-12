Miks on selle riigi nimi Eesti ja metsakaitsjad pärnumaalased? Ei tea, kuidas mujal, aga Pärnumaal on riigimetsa majandamise keskus (RMK) sel sügisel läbi mitme loo silma paistnud asjaoluga, et enne raietöid küll korraldatakse kohalike inimeste kaasamiskoosolekuid, aga kohtumisest teavitamine on ikka ja jälle vähene, et mitte öelda puudulik.