Eelolev nädal toob päikselisi päevi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–9, puhanguti 13, rannikul 8–13, iiliti 17 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses tugevnevad tuuleiilid 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb hommikuks 0 kuni –5ni, saartel ja läänerannikul jääb 0 ja 3 kraadi vahele. Päeval on samuti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–9, iiliti 13, rannikul 8–13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses võib tuul tõusta 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on –3 kuni 1, saartel kuni 3 kraadi.