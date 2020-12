Fostil jäi Valencias isiklikust tippmargist ja olümpianormist pisut puudu

See oli Fostile tema selle aasta esimene 42,2 kilomeetri võistlusjooks. “Uskumatu mõelda, et see nii on. Kuni eelmise aastani oli minu keskmine saldo kolm maratoni aastas. Eelmine maraton, kus ma jooksin oma isikliku rekordi, toimus 1. detsembril 2019 Valencias ja nüüd siis aasta hiljem olen samas kohas,” kirjutas Fosti enne jooksu oma blogis. “Olen rahul viimaste nädalate treeningutega ja nüüd jääb vaid olla kindlam mentaalselt, saada kergus jalgadesse ja vältida rumalusi, sealjuures pealiskaudsust.”